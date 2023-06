Verona, la 1000 Miglia torna in piazza Bra.

Martedì 13 giugno la 1000 Miglia torna in piazza Bra, a due anni dall’ultima volta che vi aveva transitato. Il passaggio a Verona è uno dei momenti clou della prima di cinque tappe dell’edizione 2023, ed è organizzato dall’Automobile Club Verona in collaborazione con il Comune di Verona.

Il programma prevede l’arrivo delle prime vetture in Bra alle 14, con il Ferrari Tribute to 1000 Miglia, mentre dalle 15 circa inizieranno ad arrivare le 450 auto tra cui 74 esemplari che hanno preso parte alla 1000 Miglia di velocità disputata tra il 1927 e il 1957. Tra queste, 47 Alfa Romeo degli anni Quaranta (O.S.F.A., Ermini, Stanguellini, Moretti, Paganelli, Gilco e Bandini) e una rara Itala del 1929. Oltre alle fuoriserie Bugatti, Ferrari, Maserati, Mercedes-Benz e O.S.C.A., sfileranno modelli di utilitarie come Goliath, Fiat e Renault. Nutrito il numero di partecipanti provenienti dall’estero: 121 dai Paesi Bassi, 65 dagli USA, 59 dalla Germania, 55 dal Belgio e 51 dal Regno Unito.

La 1000 Miglia in piazza Bra: il percorso a Verona.

Le vetture transiteranno in via Stanga, via Croce Bianca, Corso Milano, via Vittime Civili di Guerra, via Porta San Zeno, Piazza Corrubio, via Scarsellini, via San Giuseppe, Rigaste San Zeno, via San Zeno in Oratorio, Largo Don Bosco, Corso Castelvecchio e quindi Via Roma e Piazza Bra. Dopo il timbro l’uscita sarà da Corso Porta Nuova, Viale Piave, via Tombetta, via Campagnol di Tombetta e poi via Legnago direzione Cervia-Milano Marittima, dove si concluderà la prima tappa.

Passaggio in piazza Bra.

Il percorso prevederà l’ingresso dei concorrenti da Via Roma. All’accesso in piazza Bra sarà allestito un portale celebrativo, mentre i concorrenti si fermeranno brevemente sul Liston per il controllo a timbro previsto dal programma ufficiale. Le vetture proseguiranno poi la sfilata intorno ai giardini, passeranno poi davanti a Palazzo Barbieri dove sarà posto un secondo arco celebrativo. Le vetture svolteranno a destra, tornando verso Via Roma, e poi a sinistra passando sotto all’orologio della Bra.

I commenti.

L’evento è stato presentato questa mattina in Sala Arazzi. Sono intervenuti il presidente del Consiglio Comunale Stefano Vallani, il presidente dell’Automobile Club Verona Adriano Baso, il direttore Riccardo Cuomo e il presidente di Aci gest Alberto Farina.

“E’ sempre una grande emozione per il Comune di Verona ospitare la 1000 Miglia – ha detto il presidente Stefano Vallani –. Tutti i veronesi, turisti e appassionati di auto d’epoca potranno animare le magnifiche automobili che parteciperanno a questa manifestazione, in cui crediamo molto e che si realizza grazie all’importante sinergia e comunanza d’intenti con l’Automobile Club Verona. Sarà un’edizione molto partecipata, quindi ci aspettiamo la presenta di tanto pubblico”.

“Ringrazio il Comune di Verona e il sindaco Damiano Tommasi – ha affermato il presidente Adriano Baso – che aprono le porte a tutte le nostre manifestazioni. Le macchine che parteciperanno sono bellissime, dalle Ferrari a quelle della 1000 Miglia. Questa è un’altra occasione importante per festeggiare i 100 anni dell’Automobile Club Verona che festeggeremo il 19 novembre 2023”.

“Riusciamo a fare questa manifestazione grazie al grande lavoro e impegno anche di tanti partners – ha aggiunto il direttore Riccardo Cuomo –. Ringraziamo tutte le istituzioni che, in vista di una settimana ricca di eventi, ne permettono la convivenza. Martedì sarà una giornata di festa, e siamo certi che in tanti verranno a vedere le automobili sfilare”.

Le tappe della 1000 Miglia 2023.

Tappa 1 – martedì 13 giugno. Dopo la partenza da Brescia e aver accarezzato il Lago di Garda, attraversato Verona, Ferrara, Lugo e Imola, il convoglio concluderà la prima tappa a Cervia-Milano Marittima.

Tappa 2 – mercoledì 14 giugno. La seconda giornata sarà caratterizzata dal passaggio a San Marino, Senigallia, Macerata con sosta pranzo, Fermo e Ascoli Piceno e dalla sfilata finale in via Veneto a Roma.

Tappa 3 – giovedì 15 giugno. La terza tappa risalirà dalla Capitale proponendo il pranzo in gara nella spettacolare Siena, proseguirà verso Pistoia, il Passo dell’Abetone, Modena e Reggio Emilia e terminerà a Parma.

Tappa 4 – venerdì 16 giugno. Il quarto giorno, dopo Stradella e Pavia, la Corsa raggiungerà il Piemonte con pranzo ad Alessandria, poi Asti e Vercelli e, via Novara, si dirigerà verso il centro di Milano che ospiterà l’ultima notte di gara

Tappa 5 – sabato 17 giugno. Nella quinta giornata, dopo il saluto a Bergamo, città gemella di Brescia quale Capitale della Cultura 2023, e il transito dalla Franciacorta, Ospitaletto e Gussago, la 1000 Miglia 2023 si concluderà a Brescia in tarda mattinata con un circuito cittadino prima della passerella finale sulla pedana di Viale Venezia e del pranzo di chiusura.