Max Richter a Teatro Romano di Verona per l’Estate Teatrale

Max Richter sarà al Teatro Romano di Verona il prossimo 5 luglio nell’ambito dell’Estate Teatrale Veronese 2025.

Uno dei più influenti e acclamati compositori di tutti i tempi, Max Richter, quest’estate sarà in Italia e il 5 luglio si esibirà al Teatro Romano di Verona. Max Richter si è distinto a livello mondiale per l’incomparabile e innovativa tecnica che fonde elementi di musica classica con sfaccettature elettroniche. Una tecnica che trova ampio spazio all’interno di suoi numerosi album e in differenti colonne sonore composte per il cinema, il mondo della danza, dell’arte e della moda, affermandosi come precursore di un genere in grado di forgiare una nuova generazione di musicisti.

“In A Landscape”, suo nono album solista, è il primo ad essere stato scritto e registrato nel suo studio situato nelle campagne dell’Oxfordshire. Un disco che verte sul tema della riconciliazione delle polarità (come afferma Richter stesso). Un fugace autoritratto di un musicista in costante movimento, alla ricerca di un equilibrio perfetto tra suoni elettronici e acustici ai quali si accostano aspetti della vita umana, come lo stretto legame che intercorre tra il mondo umano e quello naturale o le grandi domande che costellano la nostra vita e i tranquilli piaceri che ne derivano da essa.

“In A Landscape” delinea uno spazio psichico in cui poter meditare sul presente, lasciando ampio spazio a un contorno di influenze artistiche che spaziano dai compositori Bach e Purcell, passando per la poesia di Keats, Wordsworth e Shakespeare. “È come se mi guardassi intorno, cercando di esaminare il punto in cui mi trovo”, suggerisce Richter stesso “è come se fosse un libro di memorie”.

Il concerto è organizzato da Eventi Verona Srl, prodotto da Ponderosa Music&Art. L’evento è inserito all’interno della sezione musicale nell’ambito dell’Estate Teatrale Veronese 2025, realizzata dal Comune di Verona. Biglietti disponibili su Ticketone, Ticketmaster e nei punti vendita abituali