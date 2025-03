Marcia per la Pace: il raduno dei Fanti invade Verona

Domenica il 46esimo raduno interregionale dei Fanti a Verona per onorare la pace.

È stato presentato nella sala rossa del palazzo Scaligero, il “46esimo raduno interregionale dei Fanti per la pace” in programma a Verona domenica 30 marzo.

Per la seconda volta il capoluogo scaligero ospiterà il raduno interregionale, con circa 400 fanti provenienti da Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna e Piemonte. Il primo, a Verona, è stato nel 1987.

Programma.

L’ammassamento con l’Alzabandiera in onore ai caduti è in programma alle 10 in piazza Corrubbio. Al termine della cerimonia, prenderà il via la sfilata in direzione del piazzale della basilica di San Zeno, accompagnata dal corpo bandistico “Arrigo Boito” di San Michele Extra. Qui verranno fatti gli “onori al Medagliere”, in ricordo dei fanti caduti in guerra, seguiti dagli interventi delle autorità.

Dopo la Santa Messa in basilica, gli ospiti del raduno pranzeranno al circolo unificato dell’Esercito a Castelvecchio. All’evento sono attesi anche altri rappresentanti delle associazioni d’arma scaligere. In provincia di Verona, sono 25 le sezioni e quasi 900 i fanti iscritti all’associazione.