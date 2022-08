Tutto pronto per la 5° edizione della “Lessinia Legend Run” prevista per il 4 settembre: 650 gli atleti iscritti.

Andrà in scena domenica 4 settembre la “Lessinia Legend Run“, manifestazione sportiva di trail running (corsa in montagna) con partenza ed arrivo a Velo Veronese a partire dalle 6 fino alle ore 20, nel cuore dell’altopiano della Lessinia, ma che arriva fino alle Piccole Dolomiti passando per le province di Trento e Vicenza.

A pochi giorni dal via sono quasi 650 gli atleti iscritti, provenienti soprattutto dal Veneto, Trentino-Alto Adige, Emilia Romagna e Lombardia.

Ai tradizionali quattro percorsi si aggiunge la nuova ultra-marathon.

Saranno affrontati i quattro percorsi “classici” che si snodano tra sentieri e tracciati sterrati della Lessinia occidentale: LegendRun 10 km (490 metri di dislivello positivo), LegendRun 20 km (1028m di dislivello positivo) gara competitiva che attraversa il caratteristico paese di Giazza per poi risalire attraverso il sentiero “delle Gosse” sull’altopiano e giungere a Velo con l’ultima temibile salita sul Monte Purga, LegendRun 30 km (1970m di dislivello positivo) che riprende in parte il percorso della 20 km con l’aggiunta della salita in Val Fraselle nella magica Foresta di Giazza e LegendRun 45 km, con ben 3460 metri di dislivello e passaggio dal rifugio Fraccaroli sulla cima del Carega a quota 2239 m.

Inoltre per la prima volta viene presentato un nuovo percorso: Legend Lux (Lessinia era anche chiamata in origine Luxinum, luoghi della luce) è una gara ultra-marathon di ben 68 km e 4805 m di dislivello positivo che riprende la parte iniziale della 45 km per poi inoltrarsi nel Comune di Ala verso Cima Levante, attraversare trasversalmente la splendida Val dei Ronchi poco sopra l’abitato di Ronchi prima di risalire in Lessinia tramite il “sentiero dei Contrabbandieri”.

Il tempo stimato di percorrenza di questo percorso è di circa 7.30 ore per i più veloci e ben 14 ore per gli ultimi arrivi. Viene inoltre proposta la 10 km in versione non competitiva per chi vuole godersi i panorami senza l’assillo del cronometro.