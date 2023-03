Giornata della donna, tantissimi gli eventi che si terranno a Verona e nei comuni della provincia intorno all’8 marzo.

Per la Giornata internazionale della donna dell’8 marzo, a Verona e in provincia sono numerose le iniziative in programma.

Nella città scaligera, a partire dall’8 marzo in Gran Guardia quando l’assessorato alla parità di genere e Quid impresa sociale, promuoveranno dalle 8.30 un laboratorio creativo, dedicato al talento femminile, attraverso attività legate al mondo della bellezza e della moda. Sempre l’8 marzo, alle 17.30 nella biblioteca civica, sala Farinati, in via Cappello si terrà un incontro con Lidia Ravera, in occasione dell’uscita del nuovo libro “Age Pride. Per liberarci dai pregiudizi sull’età”.

Il giorno successivo, alle 21 al Teatro Camploy, andrà in scena “Dentro. Una storia vera, se volete”, spettacolo teatrale che affronta il tema dell’occultamento della violenza. Il 18 marzo, invece, alle 10 nella Sala convegni della Gran Guardia sarà la volta del convegno: “La rinascita della democrazia: le donne al governo”.

Il 22 marzo alle 17 si torna alla biblioteca civica, sala Farinati, di via Cappello per la presentazione del libro “Culture della maternità e narrazioni generative”. La sera dello stesso giorno, dalle 21 al teatro Camploy, si terrà lo spettacolo “Vite: suoni e voci dal mondo”. Altro evento in calendario in città, il 31 marzo alle 18 alla Fucina Culturale Macchiavelli, la conferenza, tenuta dalle giornaliste Cecilia Sala e Giovanna Girardi, sulle rivoluzioni femminili in Iran e Afghanistan e il loro impatto sociale e culturale.

La giornata della donna nei comuni della provincia di Verona: Bardolino, Bussolengo e Bovolone.

Sabato 18 marzo dalle 10.30 in Loggia di Fra’ Giocondo al Palazzo Scaligero, promuoverà il convegno “Dalla parità salariale al bilancio di genere. La lunga corsa a ostacoli delle donne”.

A Bardolino, l’8 marzo al teatro Corallo alle 20.45 si terrà lo spettacolo, a ingresso libero, “Quello che le donne dicono”, musica e poesia con Diletta Marzano. Fino al 12 marzo a Bosco Chiesanuova – tutti i giorni tranne martedì e domenica, nella biblioteca comunale in piazzetta Suor Maria Giuseppina Scandola – ci sarà la mostra fotografica “Donne dalla Lessinia al Mondo”.

Bovolone, l’8 marzo alle 20 al Cfp Don Calabria, propone la “Serata delle mimose”, una cena su prenotazione per presentare le attività della commissione pari opportunità. Lo stesso giorno a Bussolengo, alle 20.30 nella sede dell’Informagiovani in via De Gasperi, si terrà l’incontro per le mamme di ragazze preadolescenti sui temi dei cambiamenti del corpo e sul come affrontarli. Sempre a Bussolengo, il 10 marzo alle 20,45 in villa Spinola si terrà l’evento “Le donne raccontate da Dante Alighieri”.

Diversi gli eventi a Castelnuovo: l’8 marzo alle 15 “Buon compleanno Casa di Mamma”; l’11 alle 18 in sala civica Libertà, la presentazione del libro “Menti insolite. Radiografia di cinque femminicidi” e, infine, il 12 alle 18 al teatro Dim, il concerto con l’Orchestra fiati femminile città di Verona.

Buttapietra, Castelnuovo e Bosco Chiesanuova.

Il comune di Angiari ha ottenuto le autorizzazioni per assegnare a una nuova piazza il nome di “piazza del Rispetto”. Fino al 12 marzo a Bosco Chiesanuova ci sarà la mostra fotografica “Donne dalla Lessinia al mondo”.

A Buttapietra: cinque incontri con l’Università Auser dal 6 al 17 marzo; una serata di degustazioni dedicata alle produttrici delle specialità del territorio e al Recioto (il 7 marzo, dalle 19 alla Baita degli alpini con Slow food); letture animate e laboratori per i bambini il 4 e il 18 marzo in biblioteca; un pranzo dedicato alle donne al centro anziani “Il quadrifoglio” l’8 marzo; il 17 la presentazione del libro “Tasselli di cuore” di Claudia Perdonà in sala civica Rossini e il 18 alle 21, al teatro parrocchiale Don Malacchini, il concerto “Voci di donne” .

Casaleone propone l’8 alle 20,30 presso la sala conferenze del centro socio-sanitario “Graziano Ghirelli” l’incontro, con Mauro Codifava, “I 5 pilastri della salute”.

Castelnuovo: l’8 marzo alle 15 “Buon compleanno casa di mamma”, per festeggiare un servizio sul territorio con testimonianze e attività per le famiglie; l’11 alle 18 in sala civica Libertà, la presentazione del libro “Menti insolite. Radiografia di cinque femminicidi” con l’autore Fabio Federici e, infine, il 12 alle 18 al teatro Dim, il concerto con l’Orchestra Fiati Femminile Città di Verona.

A Cavaion, l’associazione culturale “Te Donna”, promuove tra marzo e aprile, sei appuntamenti, tutti alle 20,30 in sala civica Turri, sul tema “Amori di donne”, i sentimenti e le relazioni raccontati nel cinema.

Lasize, Cerea e Lavagno.

Cerea propone, l’8 marzo alle 21 all’auditorium, “Amorevol…mente noi”, un incontro per parlare d’amore attraverso musica e prosa.

“Marzo per la donna” sarà, invece, la rassegna di Colognola ai Colli, che prevede tre appuntamenti tutti a marzo, alle 20,30 in villa Aquadevita: il 9 il “Diritto di essere donna, storia delle leggi declinate al femminile”; il 13 il laboratorio espressivo musicale per il benessere e la socializzazione “Musicoterapia e donna” e, infine, il 16 marzo la conferenza sulla figura di “Sissi Imperatrice, storica e affascinante”.

Isola della Scala: il 10 marzo “L’in-audita”, la presenza femminile nella musica, in programma alle 20,45 all’auditorium Santa Maria Maddalena e l’11 marzo alle 10, all’istituto Bolisani, l’incontro con il giornalista Federico Taddia che racconterà la vita straordinaria tra scienza e quotidianità di Margherita Hack.

Isola Rizza: l’8 marzo alle 20,30, in sala consiliare, quando le compagnie “Diversi da chi” e “Lanterna” rappresenteranno “La me polenta quotidiana: storie di donne nel mondo contadino”.

Alla Dogana Veneta di Lazise, il 12 marzo alle 20,45, si terrà l’incontro “Contrastare la violenza di genere, in ricordo di Chiara Ugolini”.

Pescantina, Negrar e San Bonifacio.

Legnago promuove il convegno “Il pavimento pelvico, conoscerlo, sentirlo, mantenerlo e recuperarlo”, l’8 marzo alle 20,30 al Centro ambientale archeologico con medici, associazioni e amministratori.

Monteforte, l’8 marzo alle 16, intitolerà un parco a Tina Anselmi, prima donna Ministro della Repubblica Italiana.

Mozzecane promuove la rassegna “Marzo donna”, sei appuntamenti di cinema, cultura ed esperienze sul mondo femminile. Nogara allestirà una rotonda con un prato di mimose e invierà, a ogni cittadina e famiglia, una lettera per sensibilizzare sui temi della parità di genere e sui diritti della donna in Italia e nel mondo.

Negrar propone, per il 4 marzo alle 21 al teatro di Villa Albertini, “Women in song, canzoni scritte da donne e che raccontano di donne”. A Pescantina, in sala consiliare l’8 marzo alle 20,45, si terrà “Prendiamoci il nostro tempo, riflessioni a carattere femminile”: concerto, proiezioni di fotografie e lettura di poesie dedicate alle donne.

Due gli appuntamenti in programma a San Bonifacio in marzo: l’8 alle 11 un flash mob e un gazebo in piazza Costituzione e nelle vie limitrofe per fornire informazioni sui vari servizi attivi per le donne; il 27 alle 19,30 il convegno “Le nuove insidie del web: cyberbullismo, sexting e truffe on-line” in sala civica Barbarani.

Sommacampagna e Soave.

A marzo a San Giovanni Lupatoto, prende il via “Emozioni in rosa”. La manifestazione, in programma fino a maggio, proporrà 26 eventi che spazieranno dalla cultura alla psicologia, dalla medicina all’attività sportiva, il tutto declinato al femminile. Nella Sala delle Feste a palazzo del Capitano a Soave, il 10 marzo alle 17,30, si terrà l’incontro “Donna, genio e risorsa” con gli interventi e le testimonianze di medici e protagoniste dello sport, tra cui la campionessa paralimpica Nicole Orlando.

All’Auditorium Urbani di Caselle di Sommacampagna, l’11 marzo andrà in scena lo spettacolo “Femme: emozioni di una donna a Parigi”. Dal 4 al 15 marzo a Villafranca, all’Officina d’arte “Mì con Tì” di Corso Vittorio Emanuele II, si terrà la mostra – di pittura, scultura e poesia – Donne in Arte.