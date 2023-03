Uno spumante subacqueo sardo è il vino ufficiale di Vinitaly and the city

Lo spumante Akènta sub, affinato nelle profondità marine del parco di Porto Conte di Alghero, è l’official wine di Vinitaly and the city.

Dalle profondità del mare sardo al centro storico di Verona: Akènta Sub della cantina Santa Maria La Palma di Alghero è l’official wine di Vinitaly and the City, il fuori salone per gli appassionati in programma dal 31 marzo al 3 aprile tra piazza dei Signori, cortile Mercato Vecchio e cortile del Tribunale.

Lo spumante, primo Vermentino di Sardegna Doc ad essere affinato alla profondità di 30-40 metri nelle acque protette del parco regionale di Porto Conte di Alghero, sarà presente tra i brindisi di inaugurazione di Vinitaly and the City in Piazza dei Signori, Loggia di Fra Giocondo, il 31 marzo alle ore 18. Il vino dal nome benaugurale- da “a chent’annos”, augurio di lunga vita in sardo- accompagnerà poi l’evento lungo tutto il suo percorso culturale, artistico ed enogastronomico.

Vino simbolo della Sardegna.

Frutto di una sperimentazione iniziata nel 2011, l’Akènta Sub è un vino simbolo dell’enologia della Sardegna e viene prodotto dalla cantina Santa Maria La Palma, una delle più importanti aziende vitivinicole dell’isola con 800 ettari coltivati e una produzione di oltre 5 milioni di bottiglie. L’affinamento subacqueo avviene con la particolare combinazione tra pressione, temperatura, assenza di luce e ossigeno data dai fondali marini. Inoltre, ogni bottiglia viene disegnata dal mare, che le trasforma in pezzi unici da collezione.

Sono quasi 50 gli appuntamenti in cartellone a Verona nel corso della quattro giorni di wine passion. Vinitaly and the City è aperto con il seguente orario: venerdì 31 marzo 18-23, sabato 1° aprile 15-23, domenica 2 aprile 15-23, lunedì 3 aprile 18-23. Fino al 30 marzo è possibile acquistare il biglietto (1 calice, 4 token degustazioni, 1 token esperienza e accesso alle lounge dell’evento) in prevendita online al costo di 16,50 euro; in sede di evento (dal 31/03 al 03/04) è possibile acquistare il biglietto sia in cassa (desk in Piazza dei Signori) che online al costo di 20 euro.