Regione Veneto report: “Economia stabile, turismo in crescita e attenzione all’ambiente”

I dati della Regione Veneto sull’economia: “Mercato del lavoro solido e turismo in espansione”.

Il Veneto, Verona compresa, si conferma una regione forte con un “mercato del lavoro solido, turismo in espansione e attenzione all’ambiente. Secondo i dati della Statistica regionale, il 2024 mostra segnali positivi per il mercato del lavoro, il turismo e la sostenibilità ambientale, anche se non mancano difficoltà legate all’export e alla situazione economica globale.

Lavoro e consumi.

“Il tasso di occupazione in Veneto ha raggiunto il 70,6%, ben al di sopra della media nazionale del 62,6%. Gli occupati sono aumentati del 2% rispetto al 2023, con oltre 624.500 assunzioni nel settore privato. Crescono in particolare il commercio al dettaglio (+9,4%) e il turismo (+3,4%). Anche i consumi delle famiglie sono in leggera crescita (+0,5% nel 2024, con una previsione dell’1% nel 2025)”.

Turismo in espansione.

“Il turismo continua a essere un settore trainante per l’economia veneta. Gli arrivi sono aumentati del 2% e le presenze del 2,1% rispetto al 2023. Le città d’arte, le montagne e il lago hanno registrato un aumento dei visitatori, mentre le località termali hanno avuto un lieve calo”.

Export in difficoltà.

“Le esportazioni venete hanno subito una flessione, con cali verso Germania (-6,7%), Francia (-0,8%) e Usa (-4,8%). Tuttavia, alcuni settori sono in crescita, come l’agroalimentare (+4,6%) e il settore orafo (+10,7%)”.

Sostenibilità e istruzione.

“Il Veneto si distingue per la raccolta differenziata, che ha raggiunto il 77,6%, con punte dell’85% nelle province di Treviso e Belluno. Il tasso di riciclo dei materiali è del 69,2%, superando l’obiettivo europeo del 65% per il 2035″.

“Nel settore dell’istruzione, oltre la metà delle scuole primarie dispone di una mensa, e quasi tutte le scuole superiori hanno un’aula informatica. La Regione continua a investire sulla formazione e sull’educazione per preparare le nuove generazioni alle sfide future”.

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, sottolinea che: “Nonostante le incertezze globali, il Veneto resta una regione solida, pronta a sostenere le imprese e a migliorare la qualità della vita dei cittadini”. Per il 2025, la crescita del PIL è prevista al +0,6%.