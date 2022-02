Sportello lavoro della Lessinia e della Valpantena.

I posti di lavoro, in realtà, ci sarebbero, ma quello che mancano sembrano essere i lavoratori. Martedì 22 febbraio, alle 10, presso il municipio di Grezzana, sarà presente anche il Comune di Sant’Anna d’Alfaedo – nuovo aderente – alla firma del Protocollo d’Intesa per la prosecuzione della gestione collegiale dello Sportello Unico del Lavoro della Lessinia e della Valpantena che, fino ad ora, raggruppava Grezzana, Bosco Chiesanuova, Cerro Veronese, Erbezzo e Roverè Veronese.

“Posti di lavoro – assicurano dallo Sportello – nel comprensorio, ce ne sono almeno una ventina, attualmente. Mancano, però, i lavoratori: operai edili, idraulici, elettricisti, marmisti, amministrativi, commessi, stagionali in pizzerie e ristoranti. Una decina di persone, comunque, dall’inizio del 2022 ad oggi, sono state assunte”.

Lo Sportello Unico, istituito nel 2017, raccoglie soltanto le domande dei residenti nei Comuni convenzionati. Mentre le offerte possono provenire anche dalle aziende di altri Comuni. Dunque, chiunque abiti in uno dei Comuni consociati può cercare lavoro, cambiare lavoro o essere indirizzato al lavoro più adatto presso lo Sportello Unico. I candidati possono inviare una e-mail a sportellolavoro@comune.grezzana.vr.it, in risposta ad un annuncio pubblicato dallo Sportello Unico, allegando il proprio curriculum vitae e il riferimento all’offerta per cui si candidano oppure possono telefonare allo 045/8872507 per prendere un appuntamento, che è obbligatorio per accedere allo Sportello Unico.

Gli annunci si trovano sul sito istituzionale del Comune, sulla pagina Facebook municipale e su GrezzanaComunApp. Nel 2021, si erano rivolti allo Sportello Unico 139 nuovi utenti e 73 ditte, anche dell’Est veronese e della Valpolicella.

“Il 36 per cento di quanti fruiscono del servizio ha meno di 30 anni – spiega il vicesindaco di Grezzana Federica Maria Veronesi, delegata al Lavoro e coordinatrice dello Sportello Unico -. Vogliamo che capacità e aspirazioni dei giovani coincidano. Difatti, dando il benvenuto al Comune di Sant’Anna d’Alfaedo, lo Sportello Unico introdurrà una novità, che auspichiamo sia decisiva, onde agevolare la selezione dei candidati, peraltro difficili da reperire – aggiunge il vicesindaco di Grezzana -. Da adesso in poi, l’operatrice dello Sportello Lavoro si recherà direttamente nelle ditte per concordare, con maggiore puntualità, tempi e modi per stendere i profili lavorativi e proporre i candidati“.

Solitamente, l’operatrice, restando nel proprio ufficio, aiutava i candidati a preparare i curricula vitae e le lettere di motivazione che inoltrava, successivamente, alle aziende. Erano le stesse ditte, se interessate alle figure lavorative pervenute, a contattare i candidati per l’eventuale assunzione.

“Ci stiamo adoperando, inoltre, affinchè lo Sportello Unico venga accreditato presso la Regione Veneto, così da erogare direttamente dal nostro ufficio altri servizi, quali l’Assegno per il Lavoro o i corsi di orientamento al lavoro – conclude Federica Maria Veronesi -. Infine, stiamo valutando la possibilità di partecipare a bandi, indetti anche da fondazioni, per sostenere maggiormente i residenti della Valpantena e della Lessinia”.

Lo Sportello Unico, che si trova a Grezzana in piazzetta Milite Ignoto (già via Roma) n.1, è aperto il martedì e il giovedì, dalle 8.30 alle 14.30.