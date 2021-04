Regione Veneto, incentivi per auto a basso impatto ambientale.

Fino a 8mila euro di incentivi per chi acquista un’auto a basso impatto ambientale. La Regione del Veneto ha deciso di venire incontro anche quest’anno a chi intende rottamare la propria vecchia auto e sostituirla con un veicolo a basso impatto ambientale. Rispetto agli scorsi bandi la possibilità di rottamazione è però stata estesa anche ai veicoli alimentati a benzina o bifuel fino a euro 4 e gasolio a euro 5, mentre nel valutare i punteggi per i nuovi acquisti (prevedendo incentivi fino a 8mila euro) verrà privilegiato il criterio delle emissioni.

Per agevolare il più possibile chi può averne più bisogno, nel predisporre la graduatoria, oltre al fattore emissioni, sono stati anche confermati punteggi differenti a seconda della situazione economica dei beneficiari, prevedendo una priorità per le fasce di reddito più basse. Le manifestazioni di interesse potranno essere presentate fino alle ore 12 del 15 giugno 2021; per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere alla Direzione ambiente (041 2792143 – ambiente@regione.veneto.it).

