Per i suoi prodotti pasquali Melegatti sceglie la sostenibilità ambientale

Melegatti sceglie la strada della sostenibilità ambientale.

Per Pasqua Melegatti sceglie la strada della sostenibilità ambientale: a cominciare dal packaging. Ma naturalmente anche passando per i suoi tipici prodotti pasquali: torte, colombe e uova di cioccolato. È un’innovazione che va oltre il prodotto in senso stretto e che riguarda anche la sua presentazione, da fare appunto con la necessaria attenzione alla sostenibilità ambientale.

Per quanto riguarda le torte Melegatti, le novità sono due, al mandarino e allo zabaione, che unite al noto Nocciolone, top reference della gamma, offrono un tris di Delizie abbinate a tre cioccolati, latte, bianco e fondente. Delizia, la torta Melegatti nel formato da 750 grammi, si presenta all’interno di un pack rivisto completamente rispetto al passato, in ottica di un minor impatto ambientale in tutte le fasi, dai consumi di carta alla stampa, dalla produzione delle torte e alla distribuzione delle stesse.

Sono tre invece le nuove Colombe Melegatti per la Pasqua 2022. La Colomba Pistacchio è farcita con crema al pistacchio e ricoperta con cioccolato bianco e granella di pistacchio. La Colomba al Limoncello di Capri è arricchita da una bagna al Limoncello di Capri, ricoperta di cioccolato bianco e granella di zucchero. La Colomba Cacao & Cocco ha un gusto esotico grazie all’impasto al cacao arricchito dalla farina e dal latte di cocco ed è farcita con crema a base di vera farina di cocco Molino Rossetto. Disponibili nelle confezioni da 750 grammi, si presentano con un pack interamente in carta, anche la stessa maniglia a forma di M di Melegatti, che sostituisce il consueto laccetto in stoffa. Questa scelta ecosostenibile non è una novità; infatti, ha interessato l’assortimento completo di colombe sin dalla Pasqua 2021, rendendo Melegatti il primo marchio nel settore e target di riferimento ad operare questa importante scelta e innovazione, che semplifica lo smaltimento del pack e ne aumenta la percentuale complessiva di riciclabilità.

La novità tra le Uova di Cioccolato Melegatti è un uovo di cioccolato fondente extra con l’originale sorpresa Scrabble, il famoso gioco da tavolo Mattel che completa la gamma di uova dedicate ai giochi Uno e Pictionary.