Verona vince importante premio per lo sviluppo imprenditoriale

Premio Top of the Pid Veneto 2022: vince la veronese Pubblicità comunale Srl di San Giovanni Lupatoto, con menzione speciale a Keen Srl di Negrar. La gara è stata organizzata da Unioncamere del Veneto, dai PID delle Camere di Commercio del Veneto e supportato anche dalla Regione del Veneto nell’ambito del Programma di informazione alle piccole e medie imprese venete sulle politiche economiche regionali e comunitarie per lo sviluppo imprenditoriale.

“Lo scopo del premio”, ha affermato Nicola Baldo, componente di Giunta della Camera di commercio di Verona che ha consegnato il premio a Pubblicità Srl, “è valorizzare le imprese che hanno realizzato o stanno realizzando progetti di innovazione digitale, prodotti, applicativi o soluzioni tecnologiche che utilizzino al meglio le opportunità offerte da internet”.

Progetto rivolto in primis alle pubbliche amministrazioni.

L’azienda di San Giovanni Lupatoto è stata premiata assieme al segretario generale della Camera di commercio di Verona, Cesare Veneri, che ha aggiunto come “sia da valorizzare un progetto che è rivolto in primis alle pubbliche amministrazioni in grado di ottimizzare e rendere più sostenibile le pubbliche affissioni puntando sul cloud e tecnologie a basso consumo energetico”.

Una menzione speciale, poi, è stata assegnata al Keen Srl per il progetto Bikeen.eu che offre una soluzione di e-commerce verticale per il mondo della bici e servizi di accompagnamento a piccole imprese del commercio o organizzazioni no-profit in termini di comunicazione digitale, sviluppata in un’ottica di economia circolare (riuso).