A Verona girano poche auto nuove: vendite in calo per i concessionari

Mercato auto a Verona, nel 2022 immatricolazioni in calo del 18%.

Mercato delle auto in crisi a Verona. E’ infatti in rosso il bilancio dei concessionari di automobili della provincia di Verona nel 2022: Il numero delle immatricolazioni di autovetture e fuoristrada, rispetto al 2021, è calato del 18,40%, una percentuale peraltro migliore rispetto alla media regionale (-20,44%). Sono state in tutto 17.925 le immatricolazioni nel territorio scaligero (88.351 in Veneto), contro le 21.968 dell’anno precedente (111.047 il dato regionale).

Nell”ultima parte dell’anno, però, come spesso accade, c’è stata una ripresa: a dicembre sono state 1.313 le nuove auto vendute nel Veronese (il 19,45% del totale regionale), contro le 1.298 dell’ultimo mese del 2021, con un raffronto positivo di 15 unità.