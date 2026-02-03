È veronese il coordinatore nazionale del Gruppo Giovani Fimaa-Confcommercio.

Un veronese alla guida dei giovani agenti immobiliari d’Italia: Andrea D’Angelo al vertice nazionale del Gruppo Giovani Fimaa-Confcommercio. D’Angelo, già figura di riferimento del settore a livello locale, è stato eletto nei giorni scorsi coordinatore nazionale dell’organismo che riunisce le nuove leve degli agenti immobiliari italiani.

Profilo di un leader innovatore.

Classe 1987, milanese di nascita ma veronese d’adozione, D’Angelo porta con sé un bagaglio di esperienza undicennale nel settore immobiliare. È co-fondatore di un’agenzia che conta oggi dodici collaboratori e due sedi strategiche tra il centro di Verona e Peschiera del Garda.

Ma la sua visione non si ferma al mattone. Nel novembre 2024 ha lanciato una startup innovativa dedicata all’intelligenza artificiale, specializzata in sistemi di automazione e chatbot aziendali. Un profilo dinamico che già dal 2017 presiede il Gruppo Giovani Fimaa Verona e ricopre la carica di vicepresidente dei Giovani Imprenditori di Confcommercio Verona, con una delega specifica per la Scuola per l’imprenditoria.

Obiettivo: un laboratorio di idee.

L’elezione di D’Angelo segna l’inizio di una fase focalizzata sull’evoluzione digitale e il ricambio generazionale. “Il Gruppo Giovani deve essere un laboratorio di idee capace di accompagnare l’evoluzione della professione”, ha dichiarato il neo-coordinatore.

Il programma di mandato è puntare su formazione, innovazione digitale e sulla creazione di una rete solida per la condivisione di best practice tra i colleghi di tutta Italia. L’ambizione è quella di rafforzare Fimaa-Confcommercio come interlocutore autorevole non solo per gli operatori di mercato, ma per l’intera cittadinanza.