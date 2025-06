Verona, hub della sostenibilità: la fabbrica Coca-Cola di Nogara riceve 42 milioni per un futuro più verde.

Nogara al centro della sostenibilità: Coca-Cola investe 42 milioni nella fabbrica veronese, pubblicato il 21esimo Rapporto di Sostenibilità. Tecnologia green, inclusione, progetti sociali e un impegno concreto per il territorio.

Niente bollicine, ma una cascata di investimenti verdi: Coca-Cola HBC Italia ha appena pubblicato il suo Rapporto intitolato “Scorre il cambiamento”, e al centro c’è proprio Nogara. La più grande fabbrica del gruppo in Italia – e la prima in Europa per capacità produttiva – riceverà oltre 42 milioni di euro destinati a innovazione, ammodernamento e sostenibilità.

Acqua, energia e ambiente: il lato green della produzione.

A Nogara la sostenibilità passa dai numeri: dal 2010 è attivo un impianto di quadrigenerazione (che produce elettricità, calore, acqua refrigerata e CO₂), affiancato da 30.600 m² di pannelli fotovoltaici. E non è tutto: entro il 2025 sarà attivata una nuova linea produttiva “dry technology” in grado di ridurre del 40% il consumo d’acqua.

Grande attenzione anche alla risorsa idrica con il progetto AFI – Area Forestale di Infiltrazione: un’area naturale di 15.000 m² ad Alpo che permette di reimmettere nella falda fino a 1,5 milioni di metri cubi d’acqua, compensando quanto estratto annualmente dallo stabilimento.

Formazione, inclusione e sicurezza: al centro ci sono le persone.

Nel 2024 Coca-Cola HBC ha investito sulla crescita interna: 55.000 ore di formazione, più del 40% delle posizioni manageriali ricoperte da donne, oltre 3.200 ore di formazione su diversità e inclusione. L’obiettivo dichiarato è arrivare al 50% di leadership femminile entro l’anno.

Anche la sicurezza è prioritaria: grazie all’osservazione di 23.000 comportamenti, sono stati rimossi 117 ostacoli per rendere le attività lavorative ancora più sicure.

Il legame con il territorio: dalla riforestazione all’Arena di Verona.

Nogara non è solo un centro produttivo, ma anche un nodo attivo nella rete sociale e culturale del territorio. Lo stabilimento partecipa a “Boscaja”, progetto di riforestazione promosso da una rete di realtà agricole e sociali locali, con l’obiettivo di recuperare 8.000 m² di area naturale.

Sul fronte della formazione, Coca-Cola HBC collabora con ITS Meccatronico Veneto per la preparazione di tecnici specializzati, offrendo competenze aziendali direttamente agli studenti. E da tre anni è anche partner di “67 Colonne per l’Arena di Verona”, iniziativa che sostiene la cultura e l’economia cittadina.