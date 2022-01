Caro benzina a Verona, quasi 2.000 imprese di trasporti a rischio.

Caro benzina, secondo i calcoli ogni tir costa 8.600 euro in più: una mazzata per le imprese di trasporti, che a Verona sono quasi duemila. Gli aumenti di questi ultimi mesi non hanno infatti interessato solo la luce e il gas, ma anche il gasolio per autotrazione. Se un anno fa il prezzo del diesel alla pompa era di 1,35 al litro, oggi è pari a 1,65 euro (+ 22,3 per cento).





Pertanto, il costo del pieno per un mezzo pesante di oltre 11 tonnellate è salito di 150 euro. Alla luce del fatto che un Tir percorre mediamente 100 mila km all’anno e consuma 3,5 litri circa al chilometro, rispetto a 12 mesi fa, un autotrasportatore ha subito un incremento di costo di quasi 8.600 euro per ogni automezzo. Una vera e propria mazzata per molte imprese di autotrasporto, che in Veneto sono più di 9mila, 1.833 delle quali a Verona e provncia. I calcoli sono stati realizzati dall’Ufficio studi della Cgia di Mestre.

Le principali tratte.

Ricordando che in Italia il 70 per cento circa delle merci viaggia su gomma e che l’89 per cento del traffico merci su strada è ad appannaggio del trasporto nazionale, nell’ultimo anno sulle principali tratte autostradali un Tir di portata superiore alle 11 tonnellate per percorrere la Venezia-Torino ha subito un incremento di costo, rispetto a un anno fa, di 69 euro. Sulla Milano-Roma, la BolognaNapoli e la Roma-Trento, invece, il rincaro si aggira attorno ai 100 euro. Sulla Reggio Calabria-Roma e la Genova-Bari, infine, gli aumenti per ogni veicolo sono rispettivamente di 120 e di 156 euro.