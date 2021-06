Verona, la startup Meeters tra le aziende innovative premiate dal programma B Heroes.

C’è anche la veronese Meeters, una delle 16 finaliste del programma di accelerazione dedicato alle startup italiane, tra le 5 aziende innovative che sono state selezionate per accedere ad un un investimento complessivo di un milione di euro da parte di B Heroes e B Holding.

B Heroes è il programma di accelerazione e mentorship dedicato alle startup italiane promosso in collaborazione con Intesa Sanpaolo e Innovation Center. Durante l’evento sono state presentate le 16 startup finaliste con l’annuncio delle cinque aziende innovative che, dopo essersi distinte nel corso di questa stagione, si sono aggiudicate un investimento complessivo di un milione di euro da parte di B Heroes e B Holding.

Le startup che accederanno ai programmi di investimento sono Barberino’s (Milano), catena di saloni di barbieri in stile italiano che trasforma l’esperienza in un momento di benessere da godere; Gioielleria Italiana (Savona), opera nel settore B2B della gioielleria preziosa e ha creato un configuratore online per permettere al gioielliere di personalizzare tutte le caratteristiche di una linea di gioielli preziosi scegliendo tra oltre 120.000 articoli unici; Meeters (Verona), community del tempo libero per conoscere nuove persone organizzando attività di gruppo in giornata oppure viaggi e weekend; Contents.com (Milano), sviluppa un algoritmo di intelligenza artificiale per creare contenuti automaticamente per qualsiasi genere di business e Prometheus (Modena), che realizza dispositivi medici e per la medicina rigenerativa, in particolare un cerotto tecnologico che dimezza i tempi di guarigione delle ferite.

Meeters, fondata nel 2019, si definisce “la più bella community di esperienze condivise, che può contare su più di 200 guide locali professioniste. Più di 40.000 persone si sono già iscritte. Sono amanti e promotori delle bellezze italiane. Dall’attività in giornata al viaggio di più giorni”.

