L’Ulss 9 fa il punto della situazione dopo i casi di virus chikungunya: “Il focolaio rimane circoscritto nel Veronese”.

Virus chikungunya, l’Ulss 9 fa il punto della situazione, sottolineando come il cui focolaio rimanga localizzato in alcuni Comuni e frazioni dell’entroterra veronese. A oggi, infatti, non sono interessate dai contagi né le aree dei Comuni ad est e sud di Verona né quelle lungo il lago di Garda, ancora molto frequentato da cittadini e numerosi turisti.

Un singolo caso registrato nell’entroterra collinare di Bardolino, nella frazione di Calmasino, è legato a uno dei principali focolai di chikungunya attualmente presenti sul territorio veronese, costantemente attenzionati e oggetto di diversi interventi di disinfestazione straordinaria da parte del Dipartimento Prevenzione dell’Ulss 9. Tutti i Comuni sono in stretto contatto con l’Ulss e impegnati ad attivare le misure preventive per evitare la circolazione e la proliferazione delle zanzare.

Importante la campagna di sensibilizzazione attivata dall’Ulss 9.

Per fornire alla popolazione indicazioni e informazioni al fine di controllare, contenere, fino ad arrivare a bloccare, i focolai attualmente presenti. Un’azione effettuata in stretta collaborazione e con la supervisione dell’Istituto Zoprofilattico veneto oltre che con il supporto dell’Istituto Superiore di Sanità, che sottolinea l’importanza della collaborazione da parte dei cittadini.

Queste le regole da seguire per contrastare la diffusione del virus di Chikungunya e per proteggersi: