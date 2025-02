Violenza sessuale la notte di Natale, condannato a 6 anni e 2 mesi

Condannato a 6 anni e 2 mesi il 29enne accusato di violenza sessuale ai danni di una ragazza la notte di Natale di 3 anni fa.

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 6 anni e 2 mesi per il 29enne di origini sudamericane, riconosciuto colpevole di violenza sessuale ai danni di una ragazza la notte di Natale di tre anni fa in un garage di Borgo Milano a Verona. La pena, ridotta rispetto ai 7 anni e mezzo stabiliti in primo grado, ha portato all’emissione dell’ordine di carcerazione per l’uomo, attualmente ai domiciliari.

Secondo la ricostruzione processuale, la vittima e l’imputato si erano incontrati in discoteca, e lui le aveva proposto di proseguire la serata a una festa. Ma la ragazza si è ritrovata in un garage di via Galvani, dove ha denunciato di essere stata immobilizzata e violentata. L’intervento della polizia, allertata da un residente, ha permesso di soccorrerla.

L’imputato ha sempre sostenuto che il rapporto fosse consensuale, ma il tribunale ha ritenuto credibile la versione della vittima.