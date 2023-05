I vigili del fuoco di Verona nelle aree alluvionate dell’Emila Romagna.

All’alba di oggi 20 maggio un’altra colonna mobile dei vigili del fuoco di Verona è partita alla volta delle aree alluvionate dell’Emilia Romagna. A integrare le numerose squadre veronesi presenti nella regione, si è aggiunto il personale specializzato nel movimento terra.

La squadra dei vigili del fuoco di Verona in partenza per l’Emilia Romagna è composta da otto unità. Viaggia in direzione del Comando di Forlì – Cesena con quattro automezzi (due trainanti rimorchio) e porta con sé ruspa ed escavatore, oltre a un fuoristrada. Per la durata della missione la squadra sarà autosufficiente anche per l’alloggio, in quanto dotata di uno specifico mezzo furgonato allestito a tale scopo.