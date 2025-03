Vetrerie Riunite: “Dimezzano gli operai per raddoppiare i dirigenti”

Vetrerie Riunite, proclamato un nuovo sciopero di 8 ore: “Si dimezzano gli operai per raddoppiare i dirigenti”.

Vetrerie Riunite, le segreterie provinciali di Verona Filctem Cgil- Uiltec Uil tornano sul piede di guerra. E proclamano un nuovo sciopero di 8 ore. “Nel primo pomeriggio del 7 marzo – scrivono in una nota le organizzazioni sindacali – Vetrerie Riunite ha formalizzato l’avvio della procedura di riduzione del personale con l’invio della comunicazione. Tutto questo mentre era già in programma per la settimana prossima, un ulteriore incontro per approfondire la situazione e verificare soluzioni meno impattanti sul piano sociale”.

“L’azienda – prosegue la nota sindacale – ha finalmente scoperto le carte che ha nascosto fino ad oggi. Gli esuberi tra il personale a tempo indeterminato sono complessivamente 49, mentre non ci è dato ancora sapere cosa succederà ai lavoratori in somministrazione che al momento sono una settantina. Nella comunicazione che ci è stata recapitata con PEC prendiamo atto che oggi nell’organico di Vetrerie Riunite sono presenti ben 7 dirigenti con relativo parco auto.

Sono queste le politiche di contenimento dei costi? A cosa servono gli attuali 7 dirigenti quando 2 anni fa erano 3? Giovedi 13 marzo – concludono i sindacati – è stato convocato il tavolo regionale a cui parteciperemo e in concomitanza viene proclamato uno sciopero di 8 ore dalle 6 di giovedì 13 marzo alle 6 di venerdì 14 marzo“.