Crisi Borromini, incontro in Regione per salvare i posti di lavoro. Sciopero il 28 febbraio

Incontro in Regione Veneto per la crisi della Borromini di Colognola ai Colli. Il 28 febbraio sciopero in tutta la provincia di Verona.

Crisi Borromini, dopo lo sciopero di martedì 18 febbraio, che ha portato fuori dai cancelli della fabbrica di Colognola ai Colli tutti i lavoratori e le lavoratrici, ieri, mercoledì 19 febbraio, dalle 15 fino a tardo pomeriggio si è tenuto un incontro presso l’Unità di Crisi della Regione Veneto fra le parti alle quali hanno preso parte sia il capo progetto dell’Unità di Crisi aziendali, che l’assessora al Lavoro Valeria Mantovan.

“Siamo molto rincuorati dal supporto ricevuto – ha commentato Girolamo Bracco della Fiom di Verona -. Fortunatamente anche loro hanno come primo interesse la salvaguarda di una realtà produttiva del territorio e con essa la tutela dei posti di lavoro legati alla Borromini. La persona mandata a rappresentare l’azienda è stata fortemente raccomandata di parlare con l’amministratore delegato portoghese per fare in modo che l’azienda si attivi sia nella ricerca di un compratore affidabile sia nella richiesta di apertura della cassa integrazione straordinaria e aderire ai piani per le politiche attive per il personale, in caso di modifica della produzione. Dopo l’incontro di ieri aspettiamo la prossima mossa dell’azienda per capire in che modo potrà proseguire questa vertenza.”

Verso lo sciopero del 28 febbraio.

Il 28 febbraio in tutta la provincia di Verona si terrà un nuovo sciopero unitario per chiedere a Federmeccanica la ripresa delle trattative per il Ccnl dell’industria metalmeccanica. In occasione di questo sciopero le Rsu Fiom delle aziende dell’Est veronese in accordo con il loro funzionario Girolamo Bracco hanno deciso di convocare un presidio dalle 9 alle 12, invitando tutti i metalmeccanici e le metalmeccaniche del territorio dell’est veronese a trovarsi davanti ai cancelli della Borromini per portare solidarietà ai lavoratori e alle lavoratrici in vertenza.