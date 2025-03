Arrestato dai carabinieri per spaccio di cocaina un 32enne.

I carabinieri di Ronco all’Adige durante la scorsa notte hanno fermato e arrestato per spaccio di cocaina un 32enne cittadino marocchino, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, notato dai militari nei pressi di via Libertà mentre si aggirava con fare sospetto, alla vista dei militari cercava subito di scappare, fuggendo a piedi. Ne è nata così una breve corsa terminata dopo pochissimi metri, durante la quale l’uomo ha cercato anche di occultare le chiavi della sua autovettura gettandole nei campi.

Dopo averlo fermato e aver, con fatica, recuperato le chiavi, è iniziato l’approfondito controllo che ha portato al rinvenimento e sequestro di 15 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi, pronte per essere spacciate, nascosti proprio nella macchina le cui chiavi erano state gettate via durante l’inseguimento; inoltre, nel corso dell’operazione è stata sequestrata la somma di 2mila 800 euro, ritenuta provento dell’illecita attività di spaccio.

È scattato così, immediatamente, l’arresto in flagranza di reato e il 32enne, informata la Procura della Repubblica di Verona, è stato trattenuto pressi il Comando dei carabinieri di Legnago per le formalità di rito. Nella mattinata odierna l’uomo è stato condotto innanzi al Giudice del Tribunale scaligero, il quale ha convalidato l’arresto e, a seguito di patteggiamento ha condannato il 32enne a un anno di reclusione e a mille 200 euro di multa.