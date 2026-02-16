Verona, arrestato per rapina impropria 38enne dopo aver tentato di rubare generi alimentari in un supermercato delle Golosine.

Entra nel supermercato ubriaco e ruba alcuni generi alimentari: arrestato per rapina: è successo nella mattinata del 15 febbraio all’interno di un noto supermercato delle Golosine, a Verona. I carabinieri hanno arrestato un 38enne moldavo, già noto alle forze dell’ordine, poiché gravemente indiziato di tentata rapina impropria.

Nello specifico l’uomo, già in forte stato di alterazione psicofisica dovuto all’assunzione di bevande alcoliche, entrava all’interno del supermercato percorrendo tutte le corsie con fare altamente sospetto e, dopo aver prelevato da uno scaffale una confezione di birra, si dirigeva verso le casse; nulla di strano, se non fosse che durante il tragitto prelevava alcuni generi alimentari di esiguo valore occultandoli tra i suoi abiti.

Una volta pagata la confezione di birra, il personale alle casse chiedeva anche di mostrare e contestualmente saldare anche le altre cose che aveva prelevato e che stava occultando tra i suoi abiti; immediatamente il giovane si scagliava violentemente contro il personale presente al fine di guadagnarsi la fuga.

Bloccato dai carabinieri.

A quel punto, attraverso il 112, veniva allertata la Centrale operativa di Verona, che inviava sul posto una pattuglia della Sezione radiomobile, la quale riusciva a bloccare il 38enne; quest’ultimo, identificato e sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso della merce poco prima furtivamente sottratta, che recuperata è stata restituita alla responsabile del supermercato.

Pertanto, il giovane veniva condotto presso gli uffici del Comando carabinieri di via Salvo D’acquisto e, informata la Procura della Repubblica di Verona, veniva dichiarato in stato d’ arresto poiché gravemente indiziato di rapina impropria e trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.

Nella mattinata odierna è stato condotto innanzi al Giudice del Tribunale scaligero il quale convalidava l’arresto e, a seguito della richiesta dei termini a difesa, rinviava l’udienza ad aprile 2026.