Ubriachi alla guida, cinque patenti ritirate in una notte a Verona

E’ di cinque patenti ritirate il bilancio dei controlli effettuati nella notte di domenica dalla polizia locale di Verona.

Controlli straordinari della polizia locale di Verona nella notte di domenica 26 gennaio nelle zone di Borgo Roma e Borgo Milano. Il bilancio è di cinque patenti ad altrettanti automobilisti, di cui 4 saranno denunciati alla procura della Repubblica, avendo riscontrato un tasso alcolemico superiore a 0,8 gr/l. Pesanti le conseguenze oltre che penali con le nuove norme approvate dal Parlamento, con un periodo di due o tre anni successivi alla sospensione della patente che vedranno l’utente tornare neopatentato.

Durante i controlli a un cittadino cingalese 20enne sono stati sequestrati due coltelli e alcune dosi di cocaina e hashish e pertanto verrà denunciato per violazione delle norme in materia di sostanze stupefacenti. Sono stati controllati 40 automobilisti, contestate anche altre violazioni come la mancanza di copertura assicurativa e della revisione.

Incidente in tangenziale.

Nella notte è stato rilevato un incidente all’uscita della tangenziale sud verso via Sommacampagna con una fuoriuscita di una Mercedes con a bordo 5 giovani, di cui due trasferiti all’ospedale di Villafranca e due a Borgo Trento.

In via Emiliei una autovettura ha danneggiato alcuni paletti parapedoni e due motocicli parcheggiati, facendo perdere le proprie tracce. Grazie alle telecamere della zona verrà individuato il veicolo e per il conducente si prospettano pesanti conseguenze, anche per aver omesso l’avviso alle autorità e per i danni provocati. Da inizio anno sono già 86 i sinistri rilevati in città, nel 2024 alla stessa data furono 97.