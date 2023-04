Verona, anziano truffato al bancomat dovrà essere risarcito dalle banche.

Truffato allo sportello del bancomat, un anziano veronese dovrà essere risarcito dalle banche. A farlo sapere è Adiconsum Verona. Nell’ottobre 2021, infatti, un associato di Adiconsum si recò presso lo sportello bancomat vicino a casa per prelevare del contante.

Durante l’operazione, un uomo lo avvicinò facendogli notare la caduta accidentale di una banconota. Dopo aver raccolto il denaro, l’anziano tornò allo schermo del bancomat per estrarre la carta, ma questa restò bloccata nel terminale e non venne restituita al cliente. Successivamente, l’anziano si accorse che erano stati effettuati numerosi prelievi presso sportelli bancomat di Verona e Roma per un totale di circa 3.000 euro.

A quel punto, grazie all’intervento di Adiconsum Verona e in particolare dell’avvocato Iacopo Cera, venne presentato un ricorso presso l’Arbitro Bancario e Finanziario. L’arbitro dichiarò la responsabilità degli istituti di credito coinvolti condannando gli stessi al risarcimento dei danni subiti dall’anziano truffato.