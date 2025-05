Verona, un 20enne è stato arrestato per spaccio dopo essere stato trovato con 40 grammi di hashish alla stazione di Porta Nuova.

Nel pomeriggio del ieri, domenica 25, i carabinieri di Verona hanno arrestato un 20enne marocchino per detenzione ai fini di “spaccio” di sostanze stupefacenti.

I militari dell’Arma, durante un controllo nelle “zone rosse” di Verona, hanno perquisito il giovane dopo averlo fermato in piazzale XXV Aprile, trovandolo in possesso di circa 40 grammi di hashish, occultati nei suoi abiti, immediatamente sottoposto a sequestro. Condotto presso la Caserma di via Salvo D’Acquisto per i conseguenti approfondimenti è emerso, inoltre, che il 20enne era già destinatario di un precedente “ordine di allontanamento” dall’area della stazione ferroviaria, motivo per il quale è stato altresì deferito per violazione del provvedimento amministrativo.

I gravi elementi indiziari acquisiti inducevano i militari dell’Arma ad arrestare il giovane per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio e, informata la Procura della Repubblica di Verona, a trattenerlo nelle camere di sicurezza della caserma di via Salvo D’Acquisto. Nella mattinata odierna il 20enne è stato condotto innanzi al giudice del Tribunale scaligero il quale ha convalidato l’arresto, applicato al giovane la misura cautelare del divieto di dimora nella Provincia di Verona e rinviato il processo a luglio 2025.