Treni fermi nella notte tra il 12 e il 13 dicembre tra Verona e Vicenza per lavori dell’alta velocità sulla tratta.

Stop ai treni tra Verona e Vicenza: circolazione sospesa per lavori sull’Alta Velocità e disagi in vista per viaggiatori e pendolari in direzione Venezia. Trenitalia ha comunicato una sospensione della circolazione ferroviaria tra le stazioni di Verona Porta Nuova e Vicenza che scatterà la sera di venerdì 12 dicembre 2025, prolungandosi fino alla mattina successiva.

L’interruzione è prevista dalle ore 20.10 del 12 dicembre alle ore 06 del 13 dicembre 2025 per consentire importanti lavori di potenziamento infrastrutturale sulla tratta, connessi alla realizzazione della nuova linea ad Alta Velocità/Alta Capacità (AV/AC) Verona – Vicenza, curati da Rete Ferroviaria Italiana (RFI).

Rischio rallentamenti e cancellazioni.

Treni Regionali.

Saranno parzialmente cancellati tra Vicenza e Verona Porta Nuova. Per garantire la continuità del servizio, Trenitalia Regionale ha predisposto un’offerta bus sostitutiva sulla medesima tratta. I tempi di percorrenza in bus saranno diversi (e più lunghi) rispetto all’orario ordinario, a causa delle variabili condizioni del traffico stradale. Inoltre, per alcuni collegamenti tra Venezia e Verona, sono previste variazioni di percorso con l’aumento dei tempi di viaggio e la cancellazione delle fermate di Vicenza, San Bonifacio e Verona Porta Vescovo, che saranno coperte dai bus.

Treni Frecciarossa.

Anche i treni Frecciarossa della direttrice Torino-Milano-Venezia-Udine-Trieste subiranno variazioni il 12 dicembre. Molti convogli saranno deviati, con la cancellazione delle fermate cruciali per il territorio veronese come Verona Porta Nuova, Peschiera del Garda e Desenzano, oltre a Brescia e Vicenza. In altri casi, sarà soppressa la sola fermata di Vicenza, ma l’incremento dei tempi di viaggio sarà la regola per quasi tutte le “Frecce”.

Mezzi sostitutivi: attenzione a bici e animali.

Sui bus sostitutivi è vietato il trasporto di biciclette e di altri mezzi di micromobilità elettrica. Non è ammesso il trasporto di animali, con l’unica eccezione dei cani d’assistenza.