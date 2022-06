Tredicenne in bici investito a Terrazzo, è grave all’ospedale

Ragazzino di 13 anni investito in bici a Terrazzo.

E’ un ragazzino di 13 anni in bicicletta, e non un pedone come sembrava in un primo momento, la vittima del grave incidente accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 23, a Terrazzo. Secondo le prime informazioni, intorno alle 19.30 il ragazzo stava percorrendo via Bosco in sella alla sua bici, quando per cause ancora da accertare è stato travolto da un’auto condotta da un abitante del paese.

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza ed elicottero di Verona Emergenza, che dopo aver stabilizzato il 13enne lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento. Da verificare la dinamica dell’investimento.

(notizia in aggiornamento)