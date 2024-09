Tragico schianto a Legnago, muore motociclista 43enne

Incidente tra auto e moto a Legnago: muore motociclista.

Tragico incidente in moto nel pomeriggio di oggi, domenica 29 settembre, a Legnago: l’incidente, secondo le prime informazioni, è avvenuto poco dopo le 17, per cause ancora da accertare, mentre il motociclista vittima dell’incidente percorreva via Palazzina, la strada che collega i comuni di Legnago e Cerea. Non è chiaro se nello schianto sia coinvolta anche un’auto.

Sul posto sono accorsi i sanitari del Suem 118 con ambulanze, automedica ed elicottero di Verona emergenza, ma per lo sfortunato motociclista, un uomo di 43 anni, non c’era purtroppo più nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate nello scontro.

(notizia in aggiornamento)