Tragedia a Venezia, auto d’epoca finisce in acqua: morto il conducente

Un’auto d’epoca, una vecchia Lancia Fulvia, finisce in acqua a Venezia: morto il conducente, un 80enne residente al Lido.

Dramma nella mattinata di oggi, mercoledì 10, a Venezia: poco dopo le 11.30 i vigili del fuoco sono intervenuti al Lido, in Riviera San Nicolò, per un’auto finita in acqua dopo la perdita di controllo del conducente. L’uomo, un anziano di 80 anni residente al Lido, rimasto intrappolato nell’abitacolo della sua Lancia Fulvia, è deceduto nell’incidente.

All’arrivo della squadra del distaccamento del Lido l’auto si era già completamente inabissata. I vigili del fuoco hanno fatto intervenire i sommozzatori della polizia di Stato e allertato il nucleo di Bologna. I sommozzatori hanno prima recuperato l’autista 80enne, della Lancia Fulvia Coupé, dichiarato morto dal medico del 118. Successivamente è stata agganciata l’auto che è stata issata con l’autogrù. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sul posto anche i sommozzatori dei vigili del fuoco di Bologna arrivati in elicottero.