Tragedia in Trentino, 50enne veronese muore al lago di Tenno

Al lago di Tenno, in Trentino, muore 50enne di Villafranca.

Tragedia nel pomeriggio di oggi, domenica 19: un uomo di 50 anni, Luciano Falzi, residente a Villafranca, è annegato, per cause ancora sconosciute, nel lago di Tenno, in Trentino.

Secondo quanto riporta il quotidiano L’Adige di Trento, l’allarme è stato dato intorno alle 17 da un amico che si trovava assieme alla vittima e alla moglie, mentre il 50enne stava facendo il bagno in località Rio Secco. Si tratterebbe di una zona del lago non presidiata dal servizio Spiagge Sicure.

I soccorsi dei sanitari, subito intervenuti in elicottero da Trento, assieme ai sommozzatori, ai vigili del fuoco e ai carabinieri di Riva del Garda, si sono però purtroppo rivelati inutili: il 50enne quando è stato recuperato era già morto, sotto gli occhi della moglie.