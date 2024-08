Torna dall’India con il virus Dengue, mantovano ricoverato a Negrar

Un mantovano 35enne, di ritorno da un viaggio in India, ha manifestato i sintomi del virus Dengue: è ricoverato a Negrar.

Un 35enne residente a Mantova è stato ricoverato al centro malattie infettive e tropicali dell’ospedale Sacro Cuore di Negrar dopo aver contratto il virus Dengue. L’uomo aveva manifestato i primi sintomi della malattia di ritorno da un viaggio di tre settimane in India.

Le sue condizioni di salute, dopo un prima fase critica sono ora in miglioramento. Gli stessi medici, come riporta La Voce di Mantova, confidano sul fatto che possa venire dimesso già nei prossimi giorni. La fidanzata del 35enne, che era in India con lui, non ha manifestato alcun sintomo della malattia.

Nel frattempo il sindaco di Mantova ha firmato un’ordinanza per disporre la disinfestazione nel quartiere di Belfiore, dove l’uomo è residente.