Anche a Verona operazione e maxi controlli della polizia nelle piazze e nei locali del centro contro la criminalità giovanile.

Si è conclusa ieri, venerdì 12 settembre, l’operazione nazionale della polizia di Stato contro la criminalità giovanile, che ha coinvolto anche Verona con controlli mirati e attività investigative sul territorio.

Le operazioni, coordinate dalla Squadra Mobile scaligera con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine “Veneto” e di altri uffici, si sono concentrate soprattutto nel centro storico, tra piazze e locali frequentati da giovani, ma anche nelle zone periferiche, nei centri commerciali, nelle sale giochi e nei luoghi di aggregazione giovanile.

L’attività ha portato a 2 fermi per rapina aggravata, 1 ordine di carcerazione per una pena di oltre due anni, 2 ordinanze di custodia cautelare, 1 arresto in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale e 10 perquisizioni. Inoltre, sono stati indagati 4 soggetti per reati contro il patrimonio e la persona.

Sul fronte dei controlli, la polizia ha identificato 185 minori e 1.076 maggiorenni, di cui 21 irregolari sul territorio nazionale. Verifiche anche su 48 persone agli arresti domiciliari, 431 veicoli, 5 esercizi commerciali e 10 sale giochi. Sono state elevate tre sanzioni amministrative a locali pubblici, oltre a multe per uso di stupefacenti e ubriachezza molesta.

L’azione rientra in un più ampio piano nazionale che, dal 22 agosto, ha visto la polizia di Stato impegnata in attività ad alto impatto contro baby gang e fenomeni di devianza giovanile, con risultati significativi anche sul fronte dei sequestri di droga e armi.