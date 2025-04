Arrestato per furto con strappo un 21enne che aveva rubato una catenina dal collo a un ragazzino in corso Porta Nuova a Verona.

È stato arrestato per furto dalla polizia di Stato di Verona il giovane originario del Marocco che ieri sera, in corso Porta Nuova, si è avvicinato a un quattordicenne con una scusa per poi rubargli la catenina d’oro, strappandogliela dal collo.

Ad allertare la Centrale operativa della Questura, segnalando il furto appena subito, è stata la madre della vittima che si trovava insieme al figlio quando un giovane nordafricano si è avvicinato al minore chiedendogli di accendere una sigaretta. Poi, dopo averlo distratto, il malvivente ha colpito il ragazzo con una manata al petto, per poi allontanarsi. Solo pochi istanti dopo la donna si è resa conto che, in quel frangente, il giovane aveva rubato la catenina d’oro del figlio.

Le verifiche immediatamente poste in essere dagli agenti delle Volanti, anche attraverso la visione delle immagini del circuito di videosorveglianza di uno degli esercizi presenti nelle vicinanze, hanno consentito di ricostruire con chiarezza la dinamica dei fatti e di individuare il responsabile, intercettato pochi minuti dopo in via Pradaval.

Il giovane, un cittadino marocchino di 21 anni, già gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, dopo essere stato riconosciuto dalla vittima come l’autore del reato appena subito, è stato arrestato per furto con strappo e false attestazioni e pubblico ufficiale.