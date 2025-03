Sorpreso di notte in auto senza patente e con eroina e cocaina da spacciare

Gira di notte per Verona senza patente e con eroina e cocaina in auto: 40enne arrestato per detenzione ai fini di spaccio.

Sorpreso di notte in auto in giro per Verona senza patente e con eroina e cocaina pronte per lo spaccio. I carabinieri la notte del 13 marzo scorso, intorno alle ore 2.15, hanno fermato una Bmw con alla guida un soggetto che li aveva insospettito con la propria condotta di guida. L’uomo, un cittadino tunisino di 40 anni, all’atto del controllo mostrava una patente belga e provava a disfarsi di un involucro di plastica che aveva in mano.

Il gesto non sfuggiva ai militari che recuperavano l’oggetto (un contenitore termosaldato contenente una sostanza poi rivelatasi essere eroina) e decidevano, con l’ausilio di colleghi giunti sul posto, di perquisire più approfonditamente il soggetto fermato e il mezzo da lui condotto. La perquisizione permetteva di rinvenire altri involucri termosaldati in plastica contenenti eroina (26 grammi in tutto) e cocaina (nove grammi complessivi), oltre a materiale da confezionamento e bicarbonato di sodio. L’uomo veniva quindi accompagnato in caserma per ulteriori accertamenti e si aveva anche modo di verificare che la patente da lui esibita era con ogni probabilità falsa. Emergeva inoltre che lo stesso era già noto alle forze dell’ordine.

Arrestato per detenzione ai fini di spaccio.

Il 40enne veniva quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e falsità materiale commessa da privato. Veniva anche sanzionato per guida senza patente e denunciato per false dichiarazioni a pubblico ufficiale. La droga è stata posta sotto sequestro e la patente usata dall’arrestato verrà trasmessa sottoposta a specifici accertamenti tecnici.

L’arrestato, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma di via Salvo d’Acquisto; nella mattinata di ieri, 13 marzo, è stato condotto innanzi al Giudice del Tribunale di Verona il quale ha convalidato l’arresto e disposto con obbligo di presentazione alla P.G., chiesti i termini a difesa e la prossima udienza si terrà il 14 maggio.