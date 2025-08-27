Un 32enne è stato arrestato per spaccio dopo essere stato sorpreso con alcune dosi di cocaina in auto a Castel d’Azzano.

Un’operazione dei carabinieri ha portato all’arresto in flagranza di un 32enne di origini marocchine, trovato in possesso di alcune dosi di cocaina destinate allo spaccio. L’intervento è scattato nella serata di martedì a Castel D’Azzano, quando un militare libero dal servizio ha notato movimenti sospetti nei pressi di un’autovettura.

Con l’intervento delle pattuglie impegnate nel controllo del territorio, i carabinieri hanno rintracciato e bloccato il veicolo. Durante la perquisizione, il 32enne è stato trovato in possesso di una dose di cocaina occultata negli indumenti, presumibilmente destinata all’altro occupante dell’auto. Le verifiche sono state poi estese a un secondo veicolo riconducibile all’arrestato, dove i militari hanno rinvenuto altri cinque grammi di cocaina e 230 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio, sottoposti a sequestro insieme a un telefono cellulare.

L’uomo, incensurato e residente fuori provincia, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Villafranca di Verona in attesa del rito direttissimo celebrato nella mattinata odierna, al termine del quale è stata patteggiata una condanna a 9 mesi con pena sospesa.