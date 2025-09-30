Spaccata nella notte al negozio Windtre di via Mameli a Verona.

Nottata movimentata in via Mameli a Verona, dove poco prima delle 4 del mattino di lunedì 30 settembre si è consumata una spaccata ai danni del Windtre Store.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi, almeno due, hanno agito in modo rapido e mirato: dopo aver infranto la vetrina con un mattone, si sono introdotti nel negozio e hanno arraffato tutti i telefonini esposti. Poi, la fuga nel cuore della notte.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza stanno ora aiutando gli inquirenti a ricostruire con precisione le fasi del colpo. Ad aiutare le ricerche anche alcune tracce di sangue di uno dei ladri, probabilmente feritosi con le schegge di vetro.