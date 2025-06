Un 38enne moldavo è stato arrestato dai carabinieri di Verona dopo essere stato trovato in possesso di documenti falsi.

Nella mattinata di oggi, sabato 21 giugno, nel corso di un normale controllo dei carabinieri di Verona, un 38enne moldavo, alla richiesta di fornire un documento di riconoscimento, senza alcuna esitazione, ha fornito una carta di identità apparentemente rilasciata dalle autorità della Romania. L’identificazione, tuttavia, non ha convinto i carabinieri, che hanno preferito accertarne la regolarità con un esame più approfondito. Difatti, si trattava di una contraffazione di eccellente fattura, che presentava una serie di irregolarità nel fondo della stampa e nelle personalizzazioni che contraddistinguono tutte le carte di identità.

Pertanto, il moldavo è stato accompagnato presso il Comando di via Salvo D’Acquisto, dove è stato accertato che si trattava effettivamente di una copia contraffatta. La cartina di tornasole è stata ottenuta anche grazie alla perizia svolta da personale specializzato dell’ufficio falsi documentali della polizia locale di Verona, che ne ha attestato la falsità.

Proprio grazie a questo documento quasi perfettamente contraffatto, l’indagato eludeva la normativa sulle persone extracomunitarie. I cittadini dell’Unione Europea, infatti, a cui appartiene anche la Romania, ma non la Moldavia, hanno diritto a circolare liberamente negli spazi Ue e non è necessario ottenere il permesso di soggiorno per permanere nel nostro Paese.

Informata la Procura della Repubblica di Verona, l’uomo è stato tratto in arresto in flagranza di reato per possesso di documenti di identificazione falsi e trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando. Nella mattinata odierna l’uomo è stato condotto innanzi al Giudice del Tribunale scaligero, il quale ha convalidato l’arresto e, a seguito di patteggiamento, lo ha condannato alla pena di 11 mesi di reclusione, pena sospesa.