Sorpreso con 29 dosi di eroina pronte per lo spaccio, 38enne arrestato

Arrestato per detenzione ai fini di spaccio un 38enne sorpreso dai carabinieri di Verona con 29 dosi di eroina nella confezione di snack.

I carabinieri di Verona, nel corso della trascorsa mattinata, nei pressi di via Arduino, hanno fermato e arrestato un 38enne cittadino nigeriano, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. L’uomo, alla vista dei militari, lanciava per terra una confezione del noto snack “Duplo” e provava a nascondersi acquattandosi tra le auto in sosta, atteggiamento che insospettiva i militari i quali intervenivano fermandolo. Dal controllo è emerso che nella confezione di Duplo lanciata per terra vi era celato un involucro termosaldato in cellophane contenente 6,29 grammi di eroina già suddivisa in 29 dosi pronte per essere spacciate in città.

Immediato è scattato l’arresto e il 38enne, informata la Procura della Repubblica di Verona, prima veniva trattenuto pressi gli Uffici del Comando carabinieri di via Salvo D’Acquisto per le formalità di rito e, successivamente, condotto innanzi al Giudice del Tribunale scaligero, il quale ha convalidato l’arresto, applicato all’uomo la misura cautelare della presentazione alla polizia giudiziaria e rinviato l’udienza ad aprile 2025.