Un 41enne arrestato per tentato furto aggravato: al supermercato aveva sfilato il portafoglio a un anziano dalla tasca dei pantaloni.

Tentato furto aggravato, questo il reato contestato a un uomo arrestato ieri dalla polizia di Stato di Verona, dopo che ha tentato di rubare a un anziano signore il suo portafoglio, all’interno di un supermercato della città scaligera.

L’arresto è scattato poco dopo le 19 in un supermercato di via Fincato. A finire in manette, con l’accusa di tentato furto aggravato, è stato un 41enne romeno che, dopo essersi avvicinato a una persona anziana, senza farsi notare le ha aperto la tasca dei pantaloni, riuscendo ad asportare il portafoglio custodito al suo interno.

Una volta fermato dall’addetto alla sorveglianza, che ne aveva seguito i movimenti sospetti all’interno del supermercato, il quarantunenne ha reagito in modo aggressivo, iniziando a sbracciarsi per tentare di darsi alla fuga. Solo con l’aiuto di altri tre dipendenti, il vigilante è riuscito a portare il ladro nell’area magazzino dove, poco dopo, sono intervenuti gli agenti delle Volanti.

In tale circostanza, al malvivente è caduto a terra il portafoglio, precedentemente asportato, subito recuperato e debitamente restituito al proprietario.

Al termine degli accertamenti effettuati sul posto, l’uomo – già noto alle Forze dell’Ordine perché gravato da molteplici pregiudizi di polizia e condanne giudiziarie per reati contro il patrimonio, la persona, la pubblica amministrazione – è stato accompagnato presso la locale Questura e arrestato per tentato furto aggravato.

Questa mattina, il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto nei suoi confronti la misura dell’obbligo di firma una volta a settimana.