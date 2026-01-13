A Verona automobilista recidivo scoperto a guidare con la patente falsa: denunciato. Sanzionati 93 veicoli per divieto di sosta.

Durante un controllo da parte degli agenti della polizia locale di Verona in via Ongaro, lunedì è stato fermato un 38enne al volante di una Nissan. A seguito di accertamenti da parte del Laboratorio analisi documentale è emerso che guidava con patente greca falsa e che era recidivo: aveva infatti già in precedenza tentato di convertire in patente italiana un’altra patente estera falsa. E’ strato denunciato per falso materiale e ideologico.



Gli agenti della polizia locale hanno inoltre sanzionato 93 veicoli per divieto di sosta, altri due per mancanza di copertura assicurativa, sei per assenza di revisione, rimuovendone altri quattro per intralci e divieti. Sono stati effettuati controlli sui tir al Quadrante Europa, dove sono stati sanzionati sei autocarri per divieto di sosta e intralci alla circolazione.



Sul fronte dei controlli antidegrado, sono state contestate 6 violazioni al regolamento di polizia urbana per bivacchi e degrado. Controlli anche nel sottopasso di Porta Vescovo, dove erano state segnalate nel fine settimana persone che consumavano sostanze stupefacenti. Sono state 8 le persone identificate.