Diciottenne in scooter senza patente investe un uomo e fugge: 5mila euro di multa

Nuovo caso di pirateria sulle strade di Verona: un 18enne in scooter senza patente travolge un uomo e fugge. Rintracciato.

Diciottenne in scooter senza patente investe un uomo e fugge: un nuovo caso di pirateria stradale si è verificato ieri, martedì 11 marzo, in via Mantovana a Verona. Un uomo di 57 anni è stato investito da un motociclista mentre attraversava la strada all’altezza del civico 60. Il conducente del mezzo è fuggito senza prestare soccorso.

Grazie alle immagini di una telecamera di sorveglianza e ad alcuni numeri di targa, il Nucleo Infortunistica della polizia locale di Verona ha individuato la proprietaria della moto e, successivamente, il conducente al momento dell’incidente. Si tratta di un diciottenne senza patente, che ha ammesso le proprie responsabilità.

Il giovane è stato segnalato alla Procura per lesioni personali stradali, omissione di soccorso e fuga, oltre a ricevere sanzioni amministrative per un totale di oltre 5mila euro.