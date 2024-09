Scomparso nel Garda, scattate le ricerche di un uomo di 68 anni

Scomparso uomo di 68 anni nel Garda a Brenzone, la sua canna da pesca sugli scogli.

Scomparso nel Garda: è giunta nella tarda mattinata di oggi ai carabinieri la segnalazione del rinvenimento di indumenti sulla spiaggia di Castelletto di Brenzone, di un uomo di 68 anni, che era andato a pescare alle prime luci dell’alba e sul cui posto è stata anche rinvenuta la canna da pesca ancora tra gli scogli.

Immediata l’attivazione dei soccorsi, coordinati dalla Sala Operativa della Guardia Costiera di Salò, che oltre ad inviare in zona il mezzo nautico GC A58 e richiedere l’impiego alla Sala Operativa del Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Verona, di una seconda unità navale dei vigili del fuoco di Bardolino, ha richiesto anche una squadra di sommozzatori dei vigili del fuoco, per le ricerche di profondità e un elicottero per le ricerche di superficie, che stanno per intervenire in area.

Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri che sta acquisendo informazioni per ricostruire la dinamica della scomparsa. Sono, quindi, in atto le ricerche del disperso con la speranza di riuscire presto a trovare il pescatore sportivo.