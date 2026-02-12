Scomparso da sabato, l’80enne è stato trovato morto in un campo

Quattro giorni di ricerche e l’appello a “Chi l’ha visto?” : Sergio Perina ritrovato morto in un campo.

L’80enne Sergio Perina scomparso sabato scorso, è stato trovato morto: Il tragico epilogo si è chiuso ieri mattina, 11 febbraio, intorno alle 10, in un campo di via Flavio Gioia. Il corpo senza vita dell’anziano è stato individuato da un passante, mettendo fine a quattro giorni di angoscia e ricerche incessanti che avevano tenuto col fiato sospeso l’intero quartiere della Sacra Famiglia. Tutti gli sforzi della comunità e delle forze dell’ordine si sono però infranti contro la drammatica scoperta a pochi chilometri da dove tutto era iniziato.

leggi: Ottantenne scompare dopo essere uscito all’alba: l’ultimo avvistamento.

L’ultimo atto in un campo.

La segnalazione del passante ha fatto scattare immediatamente l’intervento dei carabinieri. Una volta sul posto, i militari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’anziano e procedere con i rilievi di rito. La salma è stata poi trasferita all’Istituto di Medicina Legale di Borgo Roma per gli accertamenti che dovranno chiarire le cause esatte del decesso, anche se tutto lascia ipotizzare una tragica fatalità legata al freddo o a un malore.

Cronistoria.

Il dramma era iniziato all’alba di sabato 7 febbraio, quando Sergio era uscito dalla sua abitazione di via Vigasio intorno alle 6, senza farvi più ritorno.

L’uomo, che viveva con la sorella e disponeva di un amministratore di sostegno, soffriva di un deficit cognitivo che spesso lo portava a perdere l’orientamento.

Mentre la Polizia setacciava il quartiere a sud di Verona, i familiari avevano lanciato appelli disperati sui social e attraverso la trasmissione “Chi l’ha visto?”, sperando che qualcuno avesse notato l’uomo.