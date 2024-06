Sciopero dei treni, ripercussioni anche a Verona.

Quella di oggi, 16 giugno, è una domenica complicata per chi ha programmato di spostarsi in treno: il personale mobile delle Società Trenitalia e Trenitalia Tper ha indetto uno sciopero nazionale che coinvolgerà l’intera rete ferroviaria italiana. L’agitazione terminerà alle ore 2:00 di lunedì 17 giugno, interessando anche i treni regionali di Trenord a Milano e in Lombardia.

Trenitalia, attraverso una nota ufficiale, ha avvertito che potrebbero verificarsi cancellazioni o variazioni dei treni e che il servizio potrebbe subire modifiche anche nelle ore precedenti e successive allo sciopero. L’azienda invita i viaggiatori a prestare attenzione ai comunicati diffusi nelle stazioni e attraverso i media, poiché potrebbero verificarsi variazioni improvvise, inclusa la modifica degli itinerari per i treni a lunga percorrenza. È possibile consultare l’elenco dei treni nazionali garantiti sul sito di Trenitalia.

Anche i treni regionali di Trenord saranno coinvolti nello sciopero, con la stessa fascia oraria: dalle ore 3:00 di domenica 16 giugno alle ore 2:00 di lunedì 17 giugno. L’agitazione è stata proclamata dalle sigle sindacali Osr Uilt-Uil e Orsa Ferrovie. Trenord ha spiegato in una nota che lo sciopero potrebbe causare disagi su tutta la rete regionale, suburbana, aeroportuale e sui servizi a lunga percorrenza. Essendo una giornata festiva, le fasce di garanzia non saranno operative.