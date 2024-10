Schianto tra due auto in autostrada A4, cinque feriti: uno è grave

Incidente in autostrada A4 tra i caselli di Verona sud e Sommacampagna: cinque le persone ferite, una è grave.

Terribile schianto nel primissimo pomeriggio di oggi, domenica 20 ottobre, in autostrada A4: secondo le prime informazioni intorno alle 13.30 due auto si sono scontrate, per cause ancora da accertare, tra i caselli di Verona sud e Sommacampagna, direzione Venezia.

Sul posto sono accorsi i soccorritori del Suem 118 con ambulanze e automedica e i vigili del fuoco. Pesante il bilancio dell’incidente: sono cinque le persone ferite, una delle quali in gravi condizioni, trasportato con l’elicottero di Verona emergenza all’ospedale di Borgo Trento. Inevitabili i disagi e le code lungo il tratto di autostrada interessato dall’incidente.