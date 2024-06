Verona, incidente in via Gardesane: grave scooterista.

Incidente nella notte in via Gardesane a Verona: secondo quanto ricostruito, intorno all’1.30 della notte tra giovedì e venerdì uno scooterista, un veronese di 57 anni, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, per cause ancora da accertare, mentre percorreva via Gardesane, all’altezza dell’incrocio con via Bionde, davanti al supermercato Migross.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem 118, che dopo averlo stabilizzato sul posto hanno trasportato lo sfortunato scooterista in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento. Presente, per i rilievi, anche la polizia locale di Verona.

(notizia in aggiornamento)