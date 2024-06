Mezzo milione in arrivo dal Pnrr “regala” il nuovo asilo ad Albaredo

Albaredo d’Adige, il nuovo asilo con i soldi del Pnrr.

Nuovo asilo per Albaredo d’Adige, che si conferma il Comune più virtuoso del Veneto, grazie ai 16 milioni circa di contributi Pnrr ottenuti su progetti di riqualificazione del territorio. L’ultimo in ordine cronologico, 480 mila euro per la realizzazione del nuovo asilo di almeno 20 posti, promette di cambiare il volto del Paese, donandogli un polo unico per l’istruzione e l’educazione di infanti, bambini e ragazzi.

L’area individuata dall’amministrazione infatti è quella dell’attuale campo sportivo, scelta per la sua vicinanza al nuovo Polo Scolastico i cui lavori termineranno nell’estate 2025. L’intervento, che per la realizzazione di una struttura di circa 300 mq costerà 830mila euro, dovrà essere realizzata, pena la perdita del contributo Pnrr, entro marzo 2026. Entro il 31/10/2024 dovrà quindi essere contrattualizzato l’intervento con la ditta aggiudicataria della gara.

“Siamo soddisfatti di questa ennesima splendida notizia per il nostro Paese, che grazie all’impegno dell’Ufficio Tecnico in primis e della Giunta che rappresento, sta investendo tempo e fatica per il reperimento di risorse preziose che consentono interventi che, come ente pubblico, non ci sogneremmo neppure di poter realizzare – afferma il sindaco Giovanni Ruta –. Questo asilo consentirà alle famiglie di portare i figli in un’unica struttura, garantendo quindi continuità educativa e controllo ai propri ragazzi”.

Problema campi calcio.

“Ovviamente – prosegue Ruta – fare scelte coraggiose significa anche accollarsi il rischio di eventuali polemiche. L’area individuata è quella dell’attuale campo di calcio e siamo consapevoli che la nuova cittadella dello sport, che sorgerà in via Serega non sarà pronta prima di due anni. Quindi ci troviamo nella condizione di voler garantire un’alternativa concreta e comoda ai ragazzi che giocano a calcio, in questo periodo di transizione, senza pesare né sulle tasche né sui ritmi delle famiglie. Per questo abbiamo individuato la Società Sportiva UnionScaligera Academy di Cologna Veneta, che gestisce gli impianti sportivi in parecchi comuni limitrofi e come Comune garantiremo il servizio di trasporto gratuito ai ragazzi di Albaredo che si iscriveranno alla Società”.

“Inoltre – prosegue il Sindaco – per gli iscritti albaretani è stato concordato con la Società UnionScaligera uno sconto sull’iscrizione, al fine di sopperire ai disagi che ne potrebbero conseguire. Siamo consapevoli -conclude Ruta – che questa scelta inizialmente possa apparire impopolare, ma siamo altresì convinti che il paese e tutte le famiglie ne beneficeranno e che le difficoltà iniziali saranno risolte senza troppi problemi. “