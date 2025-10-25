Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 torna l’ora solare: lancette indietro di un’ora, ma cosa comporta tutto questo?

Questa notte, quella tra sabato 25 e domenica 26, si spostano le lancette degli orologi, e bisognerà spostarle indietro di un’ora: torna l’ora solare. Il cambio è previsto come sempre alle ore 3 e l’orario andrà impostato alle ore 2. Si dormirà quindi un’ora in più. Il che comporta ulteriori 60 minuti di luce al mattino e altrettanti in meno alla sera.

Dopo sette mesi di ora legale, torna dunque l’ora solare con tutti i suoi effetti. Positivi ma anche alcuni negativi, al punto che anche quest0anno, come sempre, tornano le polemiche: vale la pena continuare con il cambio dell’ora? Serve? E a che cosa? La stessa Unione europea del resto già nel 2019 ha approvato una direttiva che lascia ampia discrezionalità agli Stati membri.

Quello che sempre certo è che il cambio dell’ora modifica i ritmi circadiani, l’alterazione del sonno-veglia, e potrebbe avere effetti sulla pressione arteriosa e la frequenza cardiaca. Alcuni studi avrebbero anche certificato una correlazione tra il passaggio da ora legale a ora solare e l’incremento degli incidenti stradali e sul lavoro. L’ora solare durerà fino a marzo, quando poi ritornerà l’ora legale.