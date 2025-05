Verona sbanca il Lotto, due vincite da migliaia di euro in provincia

Doppia vincita al Lotto da migliaia di euro in provincia di Verona.

Verona protagonista con il Lotto. Nell’ultima estrazione, come riporta Agipronews, centrata una doppietta in provincia di Verona: ad Affi realizzati tre ambi e un terno per un totale di 23.750 euro in via Pozzo dell’Amore, vincita più alta di giornata.

A cui si aggiunge una quaterna da 12mila euro indovinato a Pastrengo, in piazza Carlo Alberto. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 560,3 milioni di euro dall’inizio del 2025.